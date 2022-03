https://it.sputniknews.com/20220314/corea-del-nord-ha-in-programma-un-altro-test-missilistico-icbm-questa-settimana-15580437.html

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno annunciato che la Corea del Nord starebbe preparando un altro test del sistema missilistico balistico... 14.03.2022, Sputnik Italia

Secondo fonti dell’agenzia sudcoreana, i segni dell'imminente test sarebbero emersi dopo che Pyongyang è stata accusata di aver testato nuovi sistemi di missili balistici intercontinentali il 27 febbraio e il 5 marzo. Funzionari della Corea del Sud e degli Stati Uniti sospettano che il missile da testare sarà l'ICBM Hwasong-17, rivelato durante una parata militare nell'ottobre 2020.Si prevede che il periodo di lancio previsto sarà influenzato dal tempo e da altri fattori, secondo il rapporto. Fonti avrebbero notato che se la Corea del Nord si starebbe portando avanti con i preparativi e che per il lancio potrebbe venire utilizzato un lanciatore erettore di teletrasporto (TEL) per utilizzare come poligono l'aeroporto di Sunan, che è stato il sito dei due test precedenti.In precedenza, i missili erano stati lanciati ad alto angolo dall'aerodromo e, secondo quanto riferito, erano stati regolati per seguire la traiettoria di un missile balistico a medio raggio. Secondo l'esercito sudcoreano, il missile lanciato il 27 febbraio ha volato per circa 300 chilometri a un'altezza di 620 chilometri, mentre quello lanciato il 5 marzo ha percorso circa 270 chilometri e aveva un'altitudine massima di 560 chilometri.Dopo i colloqui tra il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, e l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump a fine giugno 2019, la RPDC aveva annunciato una moratoria sui missili balistici a lungo raggio e sui test nucleari. Kim, tuttavia, un anno dopo dichiarò di non essere più vincolato da quell’accordo verbale non vincolante.

