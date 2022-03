https://it.sputniknews.com/20220314/congelando-i-conti-della-russia-in-valuta-estera-occidente-cerca-di-provocare-un-default-15585947.html

Congelando i conti della Russia in valuta estera Occidente cerca di provocare un default artificiale

La Russia vede il congelamento dei conti in valuta estera del governo come un tentativo dell’Occidente per organizzare un default artificiale. 14.03.2022, Sputnik Italia

mondo

economia

crisi ucraina

La Russia vede il blocco dei conti in valuta estera del proprio governo come il tentativo dell'Occidente di organizzare un default artificiale, ha affermato il ministro delle finanze russo Anton Siluanov."Le dichiarazioni secondo cui la Russia non può adempiere ai propri obblighi nell'ambito del debito pubblico non sono vere. Abbiamo la quantità di fondi necessaria per onorare i nostri obblighi. Il congelamento dei conti in valuta estera della Banca centrale russa e del governo della Federazione Russa può essere considerato un desiderio di un certo numero di paesi stranieri di organizzare un default artificiale, pur non avendo reali basi economiche per questo", ha affermato Siluanov, in una dichiarazione rilasciata dal ministero delle Finanze.In risposta all’operazione militare russa in Ucraina, gli Stati Uniti ei loro stretti alleati in tutto il mondo hanno introdotto dure sanzioni contro le risorse finanziarie, aeronautiche ed energetiche russe, nonché contro la Banca centrale della nazione.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato martedì scorso il divieto totale delle importazioni di energia da Mosca, inclusi petrolio e gas, commentato le stesse sanzioni già imposte a Mosca come se avessero già inflitto "danni significativi" all'economia russa.Tuttavia, in una dichiarazione in cui si commentano le sanzioni, la Banca centrale russa aveva in precedenza affermato che le banche stanno "mantenendo l'elevato margine di stabilità e hanno un potenziale significativo per sviluppare affari attraverso prestiti all'economia russa".

2022

mondo, economia, crisi ucraina