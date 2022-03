https://it.sputniknews.com/20220314/cina-avverte-il-mondo-non-ha-bisogno-di-una-nuova-guerra-fredda-15596730.html

Cina avverte: il mondo non ha bisogno di una nuova guerra fredda

Cina avverte: il mondo non ha bisogno di una nuova guerra fredda

L'inviato cinese alle Nazioni Unite ha sostenuto che, con la Guerra Fredda finita da tempo, la mentalità di quell'epoca basata sul confronto tra blocchi... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T21:01+0100

2022-03-14T21:01+0100

2022-03-14T21:01+0100

la situazione in ucraina

cina

geopolitica

ucraina

russia

occidente

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/10275844_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_d8f378a19aadd4b5b270172bebd52614.jpg

Il mondo non ha bisogno di un'altra Guerra Fredda, ha avvertito l'ambasciatore cinese alle Nazioni Unite Zhang Jun. Intervenendo durante la sessione delle Nazioni Unite sul rapporto dell'Osce relativo all'Ucraina, l'inviato cinese ha sottolineato che la Guerra Fredda è finita molto tempo fa e che la mentalità di quell'epoca basata sul confronto tra blocchi dovrebbe essere respinta. Al contrario tutti i Paesi dovrebbero sforzarsi di promuovere l'unità e la cooperazione, ha affermato l'ambasciatore cinese. A febbraio, la Russia ha formalmente riconosciuto le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk (rispettivamente DPR e LPR) e ha lanciato un'operazione militare in Ucraina dopo che le autorità del Donbass hanno chiesto assistenza per difendersi dagli attacchi delle truppe ucraine. L'obiettivo di questa operazione, ha dichiarato il governo russo, è neutralizzare la capacità militare dell'Ucraina, con attacchi di precisione contro l'infrastruttura militare. In risposta gli Stati Uniti e diversi Paesi europei hanno imposto sanzioni contro la Russia; alcuni Stati occidentali membri della Nato non hanno nascosto assistenza militare a Kiev.

https://it.sputniknews.com/20220314/dipartimento-di-stato-usa-segue-da-vicino-presunto-sostegno-cinese-ad-operazione-russa-in-ucraina-15596575.html

cina

ucraina

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cina, geopolitica, ucraina, russia, occidente, usa