Benzina e gasolio ancora in aumento sulla Penisola

Ancora aumenti segnalati per benzina e gasolio nella giornata di oggi su tutto il territorio. L'Osservatorio del ministero Sviluppo economico riporta da nord a... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T20:40+0100

2022-03-14T20:40+0100

2022-03-14T20:40+0100

italia

petrolio

derivati

prezzi

economia

statistica

aumento delle tariffe

I prezzi dei carburanti, in particolare di benzina e gasolio, sono ancora in aumento oggi da Nord a Sud. Prezzi maggiorati segnalati da Milano, Torino, Roma e Palermo. Intanto il Brent è quotato sotto i 110 dollari questa mattina. Il prezzo medio della benzina in modalità self service di riferimento è 2,214 euro per litro su media nazionale; il diesel segna 2,218 euro per litro. I prezzi sono riportati dall'Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico, ed elaborati sulla base di quelli trovati alle colonnine su tutto il territorio nazionale rilevati alle 8 di ieri mattina su 15mila impianti.La benzina in modalità self segna così un +38 millesimi, il diesel +51 centesimi.Per la modalità "servito" i rincari corrispondono a un 50 centesimi per la benzina e più 57 centesimi per il diesel. Anche GPL e metano segnalano un lieve aumento, rispettivamente +7 e +39.Di oggi la notizia che la procura di Roma ha avviato una inchiesta in merito alla vicenda degli aumenti ingiustificati, inchiesta al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, per verificare le eventuali responsabilità e la presenza o meno di "speculazioni".

italia, petrolio, derivati, prezzi, economia, statistica, aumento delle tariffe