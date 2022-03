https://it.sputniknews.com/20220314/attacco-dei-nazionalisti-allo-stabilimento-chimico-del-coke-avra-conseguenze-catastrofiche---dpr-15582781.html

Attacco dei nazionalisti allo stabilimento chimico del coke avrà conseguenze catastrofiche - DPR

Lancia un monito il rappresentante della Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin: se non verranno fermate le azioni dei nazionalisti ucraini sullo... 14.03.2022, Sputnik Italia

Il capo della DPR Denis Pushilin solleva il caso su una possibile catastrofe se vi dovesse essere un attacco dei battaglioni nazionalisti ucraini alla cokeria di Avdiivka, cittadina del Donbass. Il 13 marzo i militanti in ritirata dei battaglioni nazionali ucraini hanno organizzato un diversivo presso lo stabilimento del coke di Avdiivka nella regione di Donetsk, ha affermato in precedenza una fonte del ministero della Difesa russo. Nello stabilimento è scoppiato un incendio, mentre un fumo acre e tossico si è diffuso agli insediamenti civili adiacenti. A causa dei combattimenti in corso, è impossibile estinguere l'incendio, ha aggiunto la fonte.La Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio dopo che le Repubbliche del Donbass hanno chiesto aiuto a causa dei continui attacchi delle forze di Kiev. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la smilitarizzazione e la "denazificazione" sono tra gli obiettivi chiave dell'operazione speciale. Mosca ha ripetutamente sottolineato di non avere in programma di occupare l'Ucraina, insistendo sul fatto che le forze armate prendono di mira solo le infrastrutture militari del Paese.In risposta all'operazione russa, i Paesi occidentali hanno lanciato una vasta campagna di sanzioni contro Mosca, che include chiusure dello spazio aereo e misure restrittive nei confronti di numerosi funzionari ed enti russi, media e istituzioni finanziarie.Intanto la milizia popolare della DPR riferisce che le truppe ucraine stanno bloccando proprio in questo momento l'accesso ai reparti dei servizi di emergenza che intendono estinguere l'incendio all'impianto chimico del coke.

