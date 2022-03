https://it.sputniknews.com/20220314/4-albanesi-arrestati-in-operazione-dellantiterrorismo-a-bari-e-cuneo-15584213.html

4 albanesi arrestati in operazione dell'Antiterrorismo a Bari e Cuneo

4 albanesi arrestati in operazione dell'Antiterrorismo a Bari e Cuneo

4 uomini di origine albanese arrestati questa mattina nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. I fermi... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T10:27+0100

2022-03-14T10:27+0100

2022-03-14T10:55+0100

italia

terrorismo

albania

bari, italia

arresti

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/693/70/6937081_0:123:2916:1763_1920x0_80_0_0_b85ba733943fc30fa8a0159e14e15e91.jpg

La polizia di stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Dda, che ha portato all'arresto di 4 persone, tutte residenti in Italia, nelle provine di Bari e Cuneo. I 4 di origine albanese e residenti da anni nel Paese, sono accusati di terrorismo internazionale.A breve, alle 10 e 30, prevista una conferenza stampa degli inquirenti per rendere noti alcuni particolari nel quadro della vicenda. La conferenza verrà predisposta presso gli uffici della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

https://it.sputniknews.com/20211229/terrorismo-31enne-pakistano-in-carcere-per-istigazione-ad-attentati-e-propaganda-jihadista-14392580.html

italia

albania

bari, italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, terrorismo, albania, bari, italia, arresti, sicurezza