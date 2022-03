https://it.sputniknews.com/20220314/-donetsk-leader-dpr-tra-le-vittime-attacco-ucraino-con-missile-tochka-u-ci-sono-anche-bambini-15586748.html

Donetsk, leader DPR: tra le vittime attacco ucraino con missile Tochka-U ci sono anche bambini

Le autorità di Donetsk riferiscono che il missile ucraino Tochka-U si è abbattuto vicino al palazzo del governo nel centro città. A seguito dell'attacco 20... 14.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-14T12:44+0100

2022-03-14T12:44+0100

2022-03-14T12:44+0100

la situazione in ucraina

donbass

repubblica popolare di donetsk

mondo

ucraina

esercito ucraino

attacco

vittime

missili

denis pushilin

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/15584663_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_d868d2487c7c57597f28be82c10ea835.jpg

Il capo della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) Denis Pushilin riferisce che c'è anche un bambino tra le vittime dell'attacco delle forze ucraine effettuato su Donetsk utilizzando missili Tochka-U.Il post di Telegram riportato qui di seguito riferisce: Pushilin ha sottolineato che se il Tochka-U avesse raggiunto la sua destinazione, avrebbe prodotto un raggio di distruzione di circa 500 metri."In generale, non è rimasto nulla di vivo. È mostruoso, ma questa è l'Ucraina di oggi, e qualcosa con cui dovremmo fare i conti, e prima accadrà, meno vittime e meno distruzione ci saranno, ovviamente", ha aggiunto il leader della DPR.Il missile Tochka-U utilizzato per attaccare la città di Donetsk conteneva munizioni a grappolo proibite, ha aggiunto Denis Pushilin.Il ministero della Salute della Repubblica popolare di Donetsk ha riferito che 23 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito dell'attacco ucraino.Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di soprusi e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass. In precedenza, il 21 febbraio, la Russia ha riconosciuto queste repubbliche come stati sovrani e ha stabilito relazioni diplomatiche con la DPR e la LPR lo stesso giorno.

donbass

ucraina

Notiziario

donbass, repubblica popolare di donetsk, mondo, ucraina, esercito ucraino, attacco, vittime, missili, denis pushilin