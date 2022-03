https://it.sputniknews.com/20220313/stati-uniti-indagheranno-su-circostanze-della-morte-di-giornalista-americano-in-ucraina-15578636.html

Stati Uniti indagheranno su circostanze della morte di giornalista americano in Ucraina

Stati Uniti indagheranno su circostanze della morte di giornalista americano in Ucraina

Le autorità americane intendono scoprire le circostanze della morte di un connazionale giornalista morto in Ucraina per decidere come reagire, ha affermato il... 13.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-13T19:29+0100

2022-03-13T19:29+0100

2022-03-13T19:29+0100

usa

ucraina

giornalista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/15286051_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d4a399ea5d3fc7d4cb079a2e93410038.jpg

Il consigliere della Casa Bianca ha detto che solo prima di andare in onda ha appreso della morte di un corrispondente vicino a Kiev e ha definito l'incidente "scioccante e orribile". Fox ha riferito che l'americano Brent Renaud è rimasto ucciso e un collega è stato ferito quando il loro veicolo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre il loro velivolo si muoveva verso la linea del fronte di combattimento vicino alla capitale ucraina. Renaud aveva con sè un documento che lo qualificava come corrispondente del New York Times, ma il giornale ha riferito che non lavorava per loro da molto tempo, alimentando così le voci che fosse un agente dell'intelligence statunitense.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, ucraina, giornalista