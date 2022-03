https://it.sputniknews.com/20220313/roma-quarta-e-ultima-domenica-ecologica-tutti-gli-orari-e-le-restrizioni-15571106.html

Roma: quarta e ultima domenica ecologica, tutti gli orari e le restrizioni

A Roma nella giornata di oggi si fermerà il traffico per la quarta ed ultima domenica ecologica. Interdetto il traffico privato all'interno della fascia verde...

Oggi a Roma il traffico si fermerà in occasione della quarta ed ultima domenica ecologica. La circolazione è vietata all'interno della fascia verde dalle ore 7:30 di questa matttina fino alle 12:30. Prevista una "finestra oraria" di 4 ore in cui è permessa la circolazione e un nuovo stop nel pomeriggio a partire dalle ore 16 e 30 fino alle 20 e 30. Il sito Roma Today riporta l'elenco completo di tutti i veicoli esentati dal divieto, elenco che riportiamo qui di seguito in calce:1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;2. veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) “EURO 6";4. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “EURO 2” e successivi;5. motocicli a 4 tempi "EURO 3” e successivi;6. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;7. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ades. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;8. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;9. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;10. veicoli regolamentati ai sensi delle D.A.C. n. 66/2014 e n. 55/2018;11. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;12. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero deII’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dell’Amministrazione capitolina;13. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;14. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;15. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza; 16. autoveicoli utilizzati peril trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica o autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all’effettuazione di accertamenti o trattamenti sanitari connessi all’emergenza COVID-19;17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;18. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;19. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;20. veicoli utilizzati peril trasporto di persone che partecipano a cerimonie religìose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;21. veicoli degli operatori dell’informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.; 23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di Lavoro;24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;25. veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;26. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;27. veicoli utilizzati perla realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;29. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati perl’attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;30. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;31. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;32. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all’ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione; 33. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d’Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello;34. autoveicoli in uso ai soggetti operanti in ambito cinetelevisivo e audiovisivo perIo svolgimento di riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche per le quali siano stati precedentemente rilasciati i relativi atti concessori di occupazione del suolo pubblico da parte del Dipartimento Attività Culturali. sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile", si legge in una nota del Campidoglio.Multe previste a partire da 155 euro in base agli articoli 1 e 13 bis del codice della strada, con la polizia locale di Roma Capitale che prevede per la giornata di oggi una presenza massiccia sul territorio e un incremento dei controlli. Nel corso dell'ultima domenica ecologica sono state riscontrate infatti numerose infrazioni che hanno portato a quantificare 71 violazioni del codice della strada in un solo giorno da parte dei cittadini.Tutto il comparto del trasporto cittadino della Capitale è stato potenziato, con Atac che ha aumentato di 16 corse la linea A della metro. Anche gli impianti di riscaldamento sono tenuti a rispettare nella giornata di oggi alcune imposizioni rientranti sempre nel quadro delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e a difesa dell'ambiente: i termosifoni potranno funzionare "solo" per 12 ore al massimo, mentre le temperature dovranno rimanere impostate tra i 17 e i 18 gradi.

