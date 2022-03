https://it.sputniknews.com/20220313/regione-di-donetsk-yasynovata-forze-armate-ucraine-bombardano-le-condutture-del-riscaldamento-15570205.html

Regione di Donetsk, Yasynovata: Forze armate ucraine bombardano le condutture del riscaldamento

L'esercito ucraino nel corso dei bombardamenti in atto sulla città di Yasynovata, nella regione della Repubblica popolare di Donetsk, hanno colpito le condotte... 13.03.2022, Sputnik Italia

L'esercito ucraino a seguito dei bombardamenti che hanno colpito la cittadina di Yasynovata, nella Repubblica popolare di Donetsk, hanno danneggiato la rete di riscaldamento cittadino.Di questa mattina intanto la notizia di un triplice attacco che ha interessato altri 2 insediamenti della regione, e del bombardamento di una struttura ospedaliera che ha provocato 6 morti, anche se il bilancio al momento è in evoluzione mentre gli uomini delle squadre di soccorso stanno scavando tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Secondo quanto riferito dai media, dalle 7.30 alle 8.20 le truppe ucraine hanno bombardato gli insediamenti di Staromikhailovka così come il distretto di Petrovsky di Donetsk. In totale sono stati sparati 12 proiettili con un calibro proibito di 122 mm e 14 colpi di mortaio calibro di 120 mm.

