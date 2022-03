https://it.sputniknews.com/20220313/reggiano-operaio-45enne-truffato-per-15000-euro-da-donna-conosciuta-su-facebook-15577503.html

Reggiano, operaio 45enne truffato per 15000 euro da donna conosciuta su Facebook

Reggiano, operaio 45enne truffato per 15000 euro da donna conosciuta su Facebook

Un operaio di 45 anni è rimasto vittima del raggiro di una donna conosciuta su Facebook in pieno lockdown. La truffatrice, fingendosi malata e bisognosa di... 13.03.2022, Sputnik Italia

Un operaio di 45 anni del Reggiano si è visto truffato per la ragguardevole cifra di 15000 euro da una donna che aveva conosciuto online, per la precisione via Facebook.L'uomo in pieno lockdown aveva "stretto amicizia" con la stessa via social, e nel tempo aveva versato in suo favore ingenti somme di denaro per aiutarla per le cure contro una sua presunta "gravissima malattia". In pratica la donna è riuscita a convincere la vittima di essere gravemente malata e di più, di dover saldare alcuni debiti a degli strozzini. Da un primo versamento, per 500 euro, effettuato dall'uomo a vantaggio della truffatrice, sono seguiti vari bonifici, tra marzo e luglio 2021.La donna aveva poi promesso che avrebbe risarcito il benefattore, ma quest'ultimo si è rivolto ai carabinieri che hanno svolto le indagini di rito e scoperto la truffa, cui ha fatto seguito la denuncia nei confronti di quella che è risultata essere una cittadina calabrese di 40anni, che dovrà ora rispondere del reato commesso di fronte alle autorità.

