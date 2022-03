Prezzi shock, Coldiretti: dal grano al momento dell'acquisto il pane aumenta 13 volte

https://it.sputniknews.com/20220313/prezzi-shock-coldiretti-dal-grano-al-momento-dellacquisto-il-pane-aumenta-13-volte-15575758.html

La Coldiretti denuncia un aumento vertiginoso per il pane italiano. Se si compara il prezzo di un chilo di grano con quello di un chilo di pane venduto al... 13.03.2022, Sputnik Italia

L'associazione di riferimento per il settore agro-alimentare Coldiretti riporta che se si fa la comparazione tra un chilo di grano, quantità necessaria a fare circa un chilo di pane, con il costo al "banco" di un chilo di pane, il prezzo aumenta di 13 volte.Da un chilo di grano macinato infatti si ottengono circa 800 grammi di farina, che impastata con l'acqua dà vita ad un chilo di pane. La Coldiretti lamenta però che nei vari passaggi dall'agricoltore fino all'acquirente finale il prezzo subisce un'aumento a dir poco vertiginoso. Con la conseguenza che il contadino riesce a malapena a ripagare i costi della produzione, con un magro guadagno, e il cittadino è costretto a sborsare un bel po' di quattrini per sfamarsi, se si pensa a quanto pane in un anno finisca nelle nostre case in media. Il dato emerge da una analisi di Assoutenti, che riporta un prezzo medio di 5,31 euro al kg. In alcuni casi però l'indagine ha rilevato addirittura il prezzo di 9,8 euro al kg.Un chilogrammo di grano tenero allo stesso tempo registra "un massimo" di 40 centesimi al chilo.Bisogna poi tener conto del fatto che il prezzo suddetto è "imposto" anche sulla base di impostazioni internazionali, quindi più stabile, mentre quello finale del pane presenta una elevata "volatilità", con differenze notevoli da zona a zona, e da periodo a periodo.A fare la differenza in sostanza quindi sul prezzo del pane sono altri fattori non produttivi, come il costo dell'energia, andato sempre più in crescendo con l'aumento delle tensioni sul piano internazionale e le conseguenti sanzioni che hanno colpito la Russia, e il costo del lavoro. La Coldiretti parla in sostanza di una vera e propria "speculazione" in corso, che fa sì che il pane sia ormai divenuto per le famiglie italiane, assai "salato".

