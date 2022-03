https://it.sputniknews.com/20220313/pentagono-non-vede-segnali-di-imminente-attacco-chimico-o-biologico-in-ucraina-15577164.html

Pentagono non vede segnali di "imminente" attacco chimico o biologico in Ucraina

Pentagono non vede segnali di "imminente" attacco chimico o biologico in Ucraina

Gli Stati Uniti non vedono segnali sul rischio di "un'imminente" attacco chimico o biologico in Ucraina, tuttavia monitorano la situazione, ha affermato il... 13.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-13T21:05+0100

2022-03-13T21:05+0100

2022-03-13T21:05+0100

usa

pentagono

ucraina

armi chimiche

armi biologiche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/330/52/3305253_0:273:4200:2636_1920x0_80_0_0_fa293984d32a7999d867c69338f0c30e.jpg

Le autorità statunitensi hanno precedentemente affermato che la Russia potrebbe utilizzare sostanze tossiche come parte di un'operazione di "falsa bandiera", ma non hanno fornito alcuna prova. In precedenza il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov, aveva affermato che i nazionalisti ucraini potrebbero perpetrare una provocazione utilizzando sostanze tossiche per poi scaricare la colpa all'esercito russo. Secondo Konashenkov, la notte del 9 marzo, i nazionalisti ucraini hanno portato circa 80 tonnellate di ammoniaca nel villaggio di Zolochiv a nord-ovest di Kharkov. Come notato da Konashenkov, secondo gli abitanti che hanno lasciato Zolochiv, i nazionalisti insegnano come agire correttamente in caso di attacco chimico.

https://it.sputniknews.com/20220310/laboratori-usa-in-ucraina-esperimenti-su-uccelli-per-diffondere-malattie-alluomo-15533910.html

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, pentagono, ucraina, armi chimiche, armi biologiche