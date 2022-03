Overdose da caffeina? Svelati i sette "campanelli d'allarme"

https://it.sputniknews.com/20220313/overdose-da-caffeina-svelati-i-sette-campanelli-dallarme-15565392.html

Come riportato dalla rivista Insider, nella maggior parte dei casi, gli effetti collaterali scomparirebbero in circa 10 ore, il frangente di tempo necessario al nostro organismo per espellere la caffeina.Tuttavia, i medici dicono che non sarebbe solo il caffè a far suonare eventuali campanelli d'allarme. La caffeina è, infatti, presente anche nel cioccolato, nella soda e nel tè nero e verde, seppur in dosaggi diversi.Il Dottor Gary Soffer, collaboratore presso la Yale University, ritiene che la giusta dose giornaliera di caffeina per non causare danni alla salute sia di 400 mg.Grandi dosi di caffeina sono più pericolose per le persone che presentano patologie cardiovascolari, come i pazienti con fibrillazione atriale o tachicardia. Sarebbe meglio rinunciare al caffè ed agli energy drink anche nelle situazioni stressanti, in quanto la caffeina potrebbe provocare palpitazioni o tremori cardiaci.

