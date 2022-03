https://it.sputniknews.com/20220313/novara-morta-la-15enne-caduta-ieri-sera-da-una-giostra-15572596.html

Novara, morta la 15enne caduta ieri sera da una giostra

Novara, morta la 15enne caduta ieri sera da una giostra

Tragedia nel novarese: una ragazzina di 15 anni è morta dopo esser caduta, nella serata di ieri, da una giostra. A nulla sono valsi i soccorsi, la giovane si è... 13.03.2022, Sputnik Italia

Non ce l'ha fatta la 15enne che ieri sera è caduta da una giostra al Luna Park di Galliate, in provincia di Novara. La ragazza era stata sbalzata fuori da una delle attrazioni del parco giochi itinerante, il "Tagadà", facendo un volo di parecchi metri. A nulla sono valsi i soccorsi del personale del 118, da subito la ragazzina era apparsa in condizioni disperate. Gli inquirenti sono intanto al lavoro per stabilire l'esatta dinamica della tragedia.Il Luna park dovrebbe mantenere l'apertura fino al prossimo 27 marzo, dopo due anni di stop per la pandemia.I carabinieri sono al lavoro sul posto nel tentativo di stabilire, oltre alle dinamiche dell'episodio, anche le eventuali responsabilità.

