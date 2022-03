https://it.sputniknews.com/20220313/ministro-finanze-russo-pressioni-occidentali-su-cina-per-limitare-accesso-mosca-a-riserve-in-yuan-15573797.html

Ministro Finanze russo: "Pressioni occidentali su Cina per limitare accesso Mosca a riserve in yuan"

La Russia è stata bersaglio di dure sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per l'operazione militare speciale in corso in Ucraina. 13.03.2022, Sputnik Italia

russia

cina

finanze

yuan

occidente

geopolitica

politica internazionale

economia

Il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha affermato che l'Occidente sta esercitando pressioni sulla Cina per limitare l'accesso di Mosca allo yuan. "Senza dubbio, la pressione serve per limitare l'accesso a quelle riserve che abbiamo in yuan", ha aggiunto Siluanov. Il ministro ha auspicato che la partnership della Russia con la Cina consentirà a entrambe le parti di mantenere il livello di cooperazione che hanno raggiunto "e non solo di mantenerlo, ma anche di espanderlo in condizioni di chiusura dei mercati occidentali".

