Miliziani del battaglione "Aidar" tengono in ostaggio monaci del monastero

Miliziani del battaglione "Aidar" tengono in ostaggio monaci del monastero

Uomini del battaglione "Aidar" hanno posizionato le postazioni di tiro all'interno del perimetro di un monastero, tenendo in ostaggio i monaci e il personale... 13.03.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, militanti del 24 battaglione d'assalto "Aidar" hanno tenuto ostaggi nel monastero."I neonazisti del battaglione Aidar nel villaggio di Nikolskoye sul territorio del monastero ortodosso della Santa Assunzione Nikolo-Vasilyevsky hanno tenuto in ostaggio circa 300 monaci e civili, che non sono stati feriti durante la liberazione di Nikolsky da parte delle unità russe", ha affermato il rappresentante ufficiale di il Ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov."Nel villaggio di Nikolskoye, i militanti del battaglione nazionale Aidar, avendo equipaggiato postazioni di tiro proprio sul territorio del monastero di San Nicola e Vasilyevsky, hanno tenuto in ostaggio circa 300 civili e monaci", ha detto Konashenkov."Durante la liberazione di questo insediamento da parte delle unità russe, alcuni nazionalisti sono rimasti uccisi, i restanti si sono dispersi. Gli ostaggi e gli edifici del monastero non sono stati colpiti", ha aggiunto.

