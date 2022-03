https://it.sputniknews.com/20220313/lugi-di-maio-ribadisce-il-no-alla-no-fly-zone-porterebbe-allescalation-15578040.html

Lugi Di Maio ribadisce il no alla no-fly zone: "Porterebbe all'escalation"

Lugi Di Maio ribadisce il no alla no-fly zone: "Porterebbe all'escalation"

Il ministro Di Maio interviene alla trasmissione di Rai3 "Mezz'ora in più" e sottolinea la ferma posizione dell'Italia sulla no-fly zone: si rischierebbe... 13.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio respinge in modo netto l'idea di una "no-fly zone" sui cieli dell'Ucraina, paventando l'allargamento della crisi in corso anche a coinvolgere l'Unione Europea e il rischio di una escalation, e sottolineando come l'Italia si opponga a una tale proposta, in modo netto. Si è espresso così il ministro, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più", su Rai3:"L'Italia continuerà ad opporsi ad una no fly zone" in Ucraina (...) Da noi non verrà mai un incremento dell'escalation". D'altronde il ministro ha più volte in passato espresso la propria ferma opposizione all'idea, come traspare dalle sue stesse parole, in occasione di una intervista rilasciata a margine della riunione straordinaria di NATO, G7 e Unione europea lo scorso 4 marzo:

