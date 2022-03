https://it.sputniknews.com/20220313/incidente-sulla-a14-in-direzione-forli-si-ribalta-pullmann-con-a-bordo-50-ucraini-morta-1-ragazza-15572835.html

Incidente sulla A14 in direzione Forlì, si ribalta pullmann con a bordo 50 ucraini: morta 1 ragazza

Un autobus con a bordo 50 ucraini ha perso il controllo e si è ribaltato. L'incidente è avvenuto sulla A14 in direzione Forlì. Una ragazza è rimasta... 13.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-13T12:10+0100

italia

emilia-romagna

incidente

tragedia

profughi

morto

ucraina

autobus

Restano al momento ancora da chiarire le cause del ribaltamento di un autobus che trasportava 50 ucraini in direzione Forlì, sulla A14. L'incidente è avvenuto all'alba di questa mattina. Il mezzo si è completamente ribaltato, dopo esser finito fuori dalla careggiata.Una ragazza è morta, schiacciata dal mezzo. Gli uomini dei soccorsi sono ancora sul posto con vigili del fuoco e ambulanze. Risultano diversi feriti. Nel tratto autostradale interessato si transita in direzione sud utilizzando la corsia di sorpasso. Non si registrano grossi rallentamenti del traffico.

italia

emilia-romagna

2022

italia, emilia-romagna, incidente, tragedia, profughi, morto, ucraina, autobus