In Texas uomo salva cervo incastrato in recinzione con una sedia pieghevole

Un uomo del Texas ha salvato un cervo rimasto incastrato mentre cercava di saltare su una recinzione da un cortile all'altro nel suo quartiere. 13.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-13T23:32+0100

2022-03-13T23:32+0100

2022-03-13T23:32+0100

virale

animali

Marco Rangel ha scritto in un post su Facebook che un vicino a Sienna gli aveva riferito che un cervo era rimasto bloccato in cima a una recinzione di legno con la testa da una parte e il resto del corpo dall'altra. Rangel è stato in grado di utilizzare una sedia pieghevole per aiutare il cervo a scavalcare la recinzione. Ruthie Linsenbardt ha condiviso il video che mostra il cervo.

2022

Notiziario

