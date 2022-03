Nel corso della ritirata da Volnovakha soldati ucraini hanno sparato ai combattenti della DPR con un lanciagranate e con carri armati dall'edificio e dal cortile dello stesso ospedale, utilizzando i pazienti, comprese le donne in gravidanza, come scudo umano.

La struttura ospedaliera è stata gravemente danneggiata, in diversi punti i muri sono stati perforati da proiettili, alcuni sono crollati, quasi tutte le finestre su tre piani sono andate in frantumi.

Secondo lui, durante il bombardamento, non solo erano presenti i pazienti in ospedale, ma anche i residenti delle case vicine che non sono provviste di cantine e seminterrati.

"Le truppe della DPR nell'ospedale del Volnovakha hanno scoperto sistemi anticarro britannici NLAW, progettati per distruggere vari tipi di veicoli corazzati, compresi i carri armati.



Inoltre sono state trovate mine e proiettili allo zinco "VOG-17M" da 30 mm per lanciagranate automatici della serie AGS. Tutte queste casse di legno e scatole di metallo sono contrassegnate in inglese. Inoltre le munizioni sono contrassegnate come IO-30: con questa sigla si identicano prodotti di provenienza bulgara, di solito".