Fatto il nome di una bevanda benefica per chi soffre di pressione alta

L'eccessiva pressione del sangue contro le pareti delle arterie nel lungo termine può provocare problemi di salute molto seri. 13.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-13T23:05+0100

2022-03-13T23:05+0100

2022-03-13T23:05+0100

salute

benessere

medicina

La pressione alta aumenta notevolmente il rischio di attacchi di cuore o ictus, entrambi considerati emergenze mediche "gravi". In questo senso è molto importante tenere sotto controllo i livelli della pressione per evitare ulteriori complicazioni di salute. Secondo la dottoressa Carrie Ruxton, una bevanda che può aiutare è il tè. Sebbene il colore e il gusto possano variare, la nutrizionista spiega che la parte più benefica è ciò che hanno in comune: si tratta dei composti vegetali chiamati flavonoidi. La nutrizionista sostiene che queste prelibatezze a base di erbe aiutano a rilassare i vasi sanguigni e quindi ad abbassare la pressione sanguigna. “Il tè nero contiene catechine, mentre il tè verde contiene EGCG. Gli studi dimostrano che si ottengono effetti di riduzione della pressione sanguigna da sole due tazze al giorno.

