Facebook oscura profilo ufficiale dell'eurodeputata Francesca Donato

L'europarlamentare si era espressa con forza contro le sanzioni alla Russia per gli eventi in Ucraina: "chi pensa di zittirmi o intimorirmi si metta l'animo in... 13.03.2022

L'eurodeputata indipendente Francesca Donato ha denunciato con un tweet la cancellazione della sua pagina Facebook, con circa 143mila iscritti.Secondo Francesca Donato, il motivo principale di questa decisione del social network è la sua posizione sulla crisi ucraina, in particolare la contrarietà alle sanzioni contro Mosca."L'oscuramento della mia pagina arriva guarda caso dopo il mio voto contrario al parlamento europeo alle sanzioni alla Russia e alla mia posizione critica sulla linea governativa di esacerbazione del conflitto in Ucraina. Limitare o addirittura impedire la libera espressione di opinioni politiche mi sembra un modo di operare da parte di Meta inconciliabile con l'esigenza di difendere la libertà e la democrazia. Chi pensa di zittirmi o intimorirmi si metta l'animo in pace: io non mi fermo".In precedenza la pagina Facebook dell'eurodeputata ex Lega ed ora indipendente aveva dovuto subire varie limitazioni per le critiche alla campagna vaccinale e alla gestione della pandemia di Covid.

