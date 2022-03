https://it.sputniknews.com/20220313/enrico-letta-auspica-una-accelerazione-della-transizione-ecologica-15576707.html

Enrico Letta auspica una accelerazione della transizione ecologica

Il segretario del partito democratico Letta esorta ad accelerare, anche alla luce della crisi in corso in Ucraina, la transizione verso forme di energia... 13.03.2022, Sputnik Italia

Parla di ecologia e di rinnovabili il segretario del partito democratico Enrico Letta, in un intervento a margine della conferenza programmatica di Europa verde, in corso a Roma. Letta ha poi ribadito: "Una buona transizione energetica deve essere semmai spinta dalla situazione che stiamo vivendo e non essere messa in discussione".Intanto dal palco della conferenza in corso il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli lancia una proposta indirizzata al partito democratico:Cui segue la risposta ancora di Letta, riportata sempre da La Repubblica:Conclude il suo intervento sottolineando come anche il ministro Cingolani abbia parlato di una "vera e propria truffa" circa i rincari sui carburanti, condividendone l'idea e auspicando un intervento dal ministero: "Rispetto a questi aumenti il governo deve intervenire esattamente come si interviene di fronte a una truffa, quindi a gamba tesa, nessun dubbio".

