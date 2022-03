https://it.sputniknews.com/20220313/dpr-triplice-attacco-su-3-insediamenti-da-parte-delle-forze-ucraine-15569789.html

DPR, triplice attacco su 3 insediamenti da parte delle forze ucraine

3 cittadine, tra cui il distretto di Petrovsky di Donetsk, sotto attacco questa mattina da parte delle forze dell'esercito ucraino. Sparati da parte ucraina... 13.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-13T08:00+0100

2022-03-13T08:00+0100

2022-03-13T08:00+0100

In meno di un'ora è stato registrato il bombardamento di tre insediamenti da parte delle truppe ucraine, tra cui Donetsk, secondo l'ufficio di rappresentanza della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del regime di cessate il fuoco (JCCC).Secondo quanto riferito, dalle 7.30 alle 8.20 le truppe ucraine hanno bombardato gli insediamenti di Yasinovataya e Staromikhailovka, così come il distretto di Petrovsky di Donetsk. In totale sono stati sparati 12 proiettili con un calibro proibito di 122 mm e 14 colpi di mortaio calibro di 120 mm.La Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio, per demilitalizzare il Paese. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di soprusi e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.

donbass

