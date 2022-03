https://it.sputniknews.com/20220313/capo-diplomazia-turca-rivela-da-putin-espressa-ad-erdogan-disponibilita-ad-incontro-con-zelensky--15573384.html

Capo diplomazia turca rivela: da Putin espressa ad Erdogan disponibilità ad incontro con Zelensky

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha inoltre sostenuto che le sanzioni contro la Russia non contribuiscono a risolvere la crisi, per questo... 13.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu conferma che durante i colloqui telefonici con il presidente turco, Vladimir Putin ha affermato di non essere contrario ad un incontro con Vladimir Zelensky. Il capo della diplomazia turca ha inoltre sostenuto che le sanzioni contro la Russia non contribuiscono a risolvere la crisi, per questo Ankara non le applicherà.A sua volta il portavoce del Cremlino Dmitru Peskov ha dichiarato che non è esclusa da nessuno la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky, ma bisogna capire di cosa discutere e quale sarà il risultato. Secondo il portavoce del presidente russo, è ancora prematuro parlare dei risultati dei negoziati della delegazione russa guidata da Medinsky con i rappresentanti delle autorità ucraine.In precedenza l'ufficio stampa del Cremlino ha riferito che il 6 marzo c'è stata una telefonata tra i presidenti di Russia e Turchia.

