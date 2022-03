https://it.sputniknews.com/20220313/autorita-ucraine-confidano-in-un-incontro-tra-zelensky-e-putin-15575013.html

Autorità ucraine confidano in un incontro tra Zelensky e Putin

Autorità ucraine confidano in un incontro tra Zelensky e Putin

Kiev conta su un incontro nel prossimo futuro tra Vladimir Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin, ha affermato Mikhail Podolyak, consigliere della... 13.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-13T14:32+0100

2022-03-13T14:32+0100

2022-03-13T14:32+0100

vladimir putin

vladimir zelensky

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/15566908_0:65:2113:1254_1920x0_80_0_0_c97935b3a87083b4efb7d0389f4031d3.jpg

"Penso che non ci manchi molto per arrivarci. Non sono pronto a dire che questo incontro può avvenire nell'immediato futuro. Uno, due o tre giorni no. Ci vorrà ancora del tempo, ma cercheremo di farlo il prima possibile", ha affermato Podolyak al portale ucraino Strana.ua. Secondo il rappresentante della presidenza ucraina, Kiev è ora alla ricerca di una sede per i negoziati in termini di garanzie di sicurezza e sta sviluppando un pacchetto di accordi che terrà conto di posizioni estremamente importanti per l'Ucraina. Ha aggiunto che Zelensky non firmerà alcun trattato di pace inefficace e sfavorevole per l'Ucraina. In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che nessuno esclude la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky, tuttavia entrambe le parti devono assicurarsi che si incontrino per il bene del risultato e non semplicemente per colloqui infruttuosi.

https://it.sputniknews.com/20220313/capo-diplomazia-turca-rivela-da-putin-espressa-ad-erdogan-disponibilita-ad-incontro-con-zelensky--15573384.html

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, vladimir zelensky, ucraina, russia