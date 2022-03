https://it.sputniknews.com/20220312/usa-consegneranno-a-ucraina-sistemi-anticarro-e-antiaerei-ed-armi-da-sparo---reuters-15567494.html

USA consegneranno a Ucraina sistemi anticarro e antiaerei ed armi da sparo - Reuters

USA consegneranno a Ucraina sistemi anticarro e antiaerei ed armi da sparo - Reuters

Il nuovo pacchetto di assistenza militare statunitense all'Ucraina contiene sistemi anticarro e antiaerei, nonché armi da sparo, riferiscono i media. 12.03.2022, Sputnik Italia

mondo

politica

difesa

usa

ucraina

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/15567396_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_54160e563544869dff7bf41c166b8997.jpg

Sabato, la Casa Bianca ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un memorandum per stanziare 200 milioni di dollari per fornire assistenza militare all'Ucraina.Lo ha comunicato all'agenzia un alto funzionario dell'amministrazione statunitense.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che lo scopo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

