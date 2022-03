https://it.sputniknews.com/20220312/ucraina-sono-quasi-35-mila-i-rifugiati-arrivati-in-italia-15567166.html

Ucraina, sono quasi 35 mila i rifugiati arrivati in Italia

Dall'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina sono arrivati ​​in Italia oltre 34,8mila profughi ucraini. Lo ha reso noto oggi il ministero degli... 12.03.2022, Sputnik Italia

In Italia vive una numerosa comunità ucraina, che conta fino a 250mila persone.Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese aveva comunicato che i rifugiati ucraini potranno essere alloggiati in case e alberghi sequestrati alla mafia. Ha aggiunto che sono già state selezionate 283 unità immobiliari che possono essere utilizzate a questi fini.Stando a quanto riferito dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi, oltre 2,5 milioni di rifugiati ucraini sono arrivati ​​nei paesi limitrofi.

