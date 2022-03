https://it.sputniknews.com/20220312/tajani-lancia-la-candidatura-di-berlusconi-come-mediatore-tra-russia-e-ucraina-15566520.html

Tajani lancia la candidatura di Berlusconi come mediatore tra Russia e Ucraina

Tajani lancia la candidatura di Berlusconi come mediatore tra Russia e Ucraina

Insieme alla Merkel come inviati delle Nazioni unite per trovare un accordo per la fine delle violenze. 12.03.2022, Sputnik Italia

Per il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, la parabola politica internazionale dell’ex premier Silvio Berlusconi ha ancora un picco da raggiungere, con un obiettivo molto alto da raggiungere: la fine delle ostilità in Ucraina.Il numero due di FI, infatti, ha proposto il leader degli azzurri come possibile mediatore tra Ucraina e Russia.E per mettere fine agli scontri "serve una grande mediazione dell'Onu che trovi degli inviati in grado di poter parlare con Putin e con l’Ucraina”.Un pool italotedesco per la paceL’ipotesi che l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha avuto sempre un canale privilegiato con il presidente russo, possa essere uno dei mediatori, era stata avanzata anche dal leader di Italia viva Matteo Renzi.Adesso, a questa ipotesi si affianca la figura dell’ex premier che da anni intrattiene con Putin un rapporto fraterno.Al momento si sono fatti promotori di una mediazione sia il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sia il premier israeliano Naftali Bennett.

