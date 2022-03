https://it.sputniknews.com/20220312/ryabkov-la-russia-potrebbe-riprendere-dialogo-sulla-sicurezza-con-usa-se-washington-fosse-pronta-15557639.html

Ryabkov: la Russia potrebbe riprendere dialogo sulla sicurezza con USA se Washington fosse pronta

Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono precipitate a un nuovo minimo, da quando Washington ha imposto massicce sanzioni contro il settore finanziario e... 12.03.2022, Sputnik Italia

Mosca potrebbe riprendere un dialogo sulla sicurezza con gli Stati Uniti se Washington fosse pronta a farlo, ha affermato il vice-primo ministro russo Sergey Ryabkov. Ha aggiunto che la Russia è anche pronta a discutere la questione del nuovo trattato START, anch'esso sospeso.Allo stesso tempo, Ryabkov ha affermato che le proposte di Mosca per un dialogo sulla sicurezza sono cambiate dall'ultima volta che era all'ordine del giorno.Il viceministro ha aggiunto che la Russia non farà concessioni agli USA in materia di stabilità strategica. Ha anche messo in guardia Washington contro qualsiasi passo sconsiderato in quest'area.Il viceministro degli esteri ha affermato che in questo momento gli Stati Uniti stanno conducendo una guerra economica contro la Russia. Ryabkov ha aggiunto che Mosca ha già preparato liste di controsanzioni personali contro i paesi occidentali che saranno rivelate presto.Ryabkov ha sottolineato che l'Occidente alla fine avrebbe trovato un pretesto per nuove sanzioni anti-russe anche senza che Mosca avesse lanciato l'operazione speciale in Ucraina. Quest'ultima è stata ordinata dal presidente Vladimir Putin il 24 febbraio, su richiesta delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) di proteggerle dalle forze di Kiev. L'Ucraina e i suoi alleati occidentali hanno bollato l'operazione come "invasione".Ryabkov ha sottolineato che l'Occidente alla fine avrebbe trovato un pretesto per nuove sanzioni anti-russe anche senza l'inizio da parte di Mosca dell'operazione speciale in corso in Ucraina.

