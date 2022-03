https://it.sputniknews.com/20220312/marsiglia-uomo-armato-di-coltello-ferisce-agente-di-polizia-15558379.html

Marsiglia, uomo armato di coltello ferisce agente di polizia

Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto questa mattina nella zona del "Porto Vecchio" della città costiera. La polizia che ha aperto il fuoco... 12.03.2022

Ufficiali della polizia municipale francese sono stati aggrediti venerdì scorso da un uomo armato di coltello, ha riferito BFM TV. I rapporti dell'agenzia di stampa AFP suggeriscono che il sospetto sia stato ucciso dalle forze dell'ordine. Uno degli agenti è rimasto ferito nell'attacco all'arma bianca e una grande forza di polizia e di soccorso è stata dispiegata sul luogo dell'incidente. Anche il sindaco di Marsiglia Benoît Payan si è recato sul luogo dell'attacco. Finora, non ci sono state informazioni ufficiali sull'identità dell'aggressore o altro per fare luce sulle cause dell'incidente.

