https://it.sputniknews.com/20220312/macron-e-scholz-a-colloquio-telefonico-con-putin-15559626.html

Macron e Scholz a colloquio telefonico con Putin

Macron e Scholz a colloquio telefonico con Putin

Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono a colloquio telefonico con Vladimir Putin. 12.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-12T13:01+0100

2022-03-12T13:01+0100

2022-03-12T13:24+0100

vladimir putin

olaf scholz

emmanuel macron

diplomazia

geopolitica

sicurezza

colloquio telefonico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/14990509_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_8e4289aafe460f376b967655af34bded.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz stanno avendo in questo momento una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin.La notizia è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Lo scorso 10 marzo Macron e Scholz hanno avuto una conversazione telefonica "a due", per discutere della situazione in Ucraina.

https://it.sputniknews.com/20220311/ucraina-telefonata-di-putin-con-il-presidente-finlandese-discussi-corridoi-umanitari-15547636.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, olaf scholz, emmanuel macron, diplomazia, geopolitica, sicurezza, colloquio telefonico