https://it.sputniknews.com/20220312/m5s-gli-iscritti-approvano-per-la-seconda-volta-lo-statuto-sospeso-dal-tribunale-di-napoli-15554016.html

M5S, gli iscritti approvano per la seconda volta lo statuto sospeso dal Tribunale di Napoli

M5S, gli iscritti approvano per la seconda volta lo statuto sospeso dal Tribunale di Napoli

Dopo il primo giorno di votazioni, in cui non era stato raggiunto il quorum, la seconda votazione ha dato il via libera, ripristinando la leadership di Conte. 12.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-12T10:14+0100

2022-03-12T10:14+0100

2022-03-12T10:14+0100

m5s

giuseppe conte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/836/57/8365701_0:101:3192:1897_1920x0_80_0_0_11c1c9a9779d5d0298ecfcd38e4694f8.jpg

Sono stati 38.735 gli iscritti, da più di sei mesi, che hanno votato a favore dello statuto del Movimento 5 stelle, che era stato sospeso il 7 febbraio dal Tribunale di Napoli e che aveva gettato nel caos i vertici del Movimento, mettendo in dubbio la leadership di Giuseppe Conte.Dopo una prima giornata, giovedì, in cui non era stato raggiunto il quorum, ieri l’Assemblea degli iscritti ha votato a favore e i due quesiti caricati sulla piattaforma SkyVote hanno ottenuto il 91,68 % e il 90,81% di voti favorevoli, secondo il blog del M5S. Nella seconda votazione non era necessario il quorum.Lo statuto da rivotareLa sospensiva del Tribunale di Napoli aveva reso nullo il voto di agosto sullo statuto che deliberava la nuova composizione dei vertici del Movimento.Il primo quesito chiedeva all'assemblea di votare per la ripetizione della deliberazione assembleare adottata lo scorso agosto e il secondo chiedeva di approvare le modifiche allo Statuto richieste dalla Commissione di Garanzia degli statuti.Oltre ai due quesiti, sono state approvate anche le "richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici", per l'"ammissione ai benefici" previsti dalla legge su "deducibilità dei contributi e il c.d. 2X1000".

https://it.sputniknews.com/20220311/m5s-manca-il-quorum-per-il-voto-sullo-statuto-sospeso-15538583.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

m5s, giuseppe conte