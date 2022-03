https://it.sputniknews.com/20220312/lpr-truppe-ucraine-hanno-bombardato-cinque-volte-insediamenti-della-repubblica-rapporti-15552267.html

LPR, truppe ucraine hanno bombardato cinque volte insediamenti della Repubblica - rapporti

Fonti della Repubblica Popolare di Lugansk riportano del bombardamento da parte delle Forze armate ucraine nei confronti di 4 insediamenti. 12.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-12T08:20+0100

2022-03-12T08:20+0100

2022-03-12T09:00+0100

Secondo l'ufficio di rappresentanza della Repubblica del Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del regime di cessate il fuoco, le truppe ucraine hanno effettuato cinque attacchi a quattro insediamenti nella LPR.La Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio, per demilitalizzare il Paese. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di soprusi e genocidio dal regime di Kiev per otto anni". Per questo si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e della LPR stanno sviluppando un'operazione volta alla difesa dei cittadini delle due repubbliche.

