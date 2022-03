Londra, ministro Trasporti: bloccato jet privato per verificare possibili legami con la Russia

"Questa mattina ho ordinato il fermo di un jet privato a Luton, mentre veniva verificato che la sua rotta non violasse le nostre sanzioni contro la Russia. È importante ricordare che nessun aereo associato alla Russia è autorizzato a volare nel Regno Unito, e l'osservanza di questo divieto viene rigorosamente controllata", ha scritto il ministro su Twitter.

In precedenza, il Regno Unito, in relazione all'operazione militare speciale della Russia in Ucraina, aveva vietato agli aerei russi, compresi quelli privati, di volare nel paese. La Federazione Russa ha risposto precludendo il sorvolo del proprio spazio aereo agli aeromobili associati o registrati nel Regno Unito, voli di transito inclusi.