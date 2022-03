https://it.sputniknews.com/20220312/lallarme-per-il-118-gli-infermieri-cureranno-con-un-algoritmo-15566764.html

L’allarme per il 118, gli infermieri cureranno con un algoritmo

È la decisione del dipartimento per le emergenze su cui lancia l'allerta il sindacato locale dei medici Anaao Assomed: rischi per la responsabilità medica... 12.03.2022

Il Dipartimento Interaziendale per l’emergenza territoriale ha studiato e messo a punto una serie di algoritmi clinico assistenziali che consentono agli infermieri del 118 di gestire alcune condizioni cliniche urgenti in autonomia decisionale.La notizia è riportata da La Stampa che segnala l’allarme lanciato dal sindacato dei medici Anaao Assomed Piemonte sulla nuova iniziativa.Problemi di responsabilità e paghe al paloLa decisione di affidare questo onere agli infermieri non prevede l’aumento di remunerazione ed espone il personale sanitario a rischi.Spiega ancora Rivetti, che “se da un lato è l’infermiere ad agire sul paziente, le azioni che compie sono condivise con la Centrale operativa e non è chiaro se in modo diretto con il medico di turno”.

2022

