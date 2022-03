La Svizzera vieta il sorvolo agli aerei legati al conflitto in Ucraina

"In relazione all'aggressione russa in Ucraina, nella sua seduta dell'11 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso che saranno respinte tutte le domande di sorvolo del territorio elvetico presentate dalle parti in conflitto e da altri stati, per voli destinati a prestare sostegno militare alle parti belligeranti, in particolare tramite la fornitura di materiale bellico", si legge in un comunicato del Consiglio federale elvetico.