India, 7 morti in un grave incendio nella capitale Nuova Delhi

Negli ultimi anni si è verificato un numero senza precedenti di incendi in tutta l'India. All'inizio di questa settimana, una donna è morta e cinque sono... 12.03.2022, Sputnik Italia

Sette persone, tra cui un ragazzo di 13 anni, sono morte carbonizzate dopo che un grave incendio ha avvolto diverse baracche nella capitale indiana Nuova Delhi, durante la notte.Il dipartimento dei vigili del fuoco di Delhi ha affermato che l'incendio è stato messo sotto controllo con l'aiuto di 13 mezzi dei pompieri, dopo che le informazioni sull'incidente sono arrivate loro attraverso la polizia locale intorno all'una di notte di questo sabato."All'una di notte si è verificato un incendio in un'area denominata Gokulpuri. Le squadre hanno raggiunto Immediatamente il posto con tutte le attrezzature di soccorso. Abbiamo anche contattato i vigili del fuoco che hanno risposto molto bene. Abbiamo potuto spegnere l'incendio intorno alle 4 del mattino", ha riferito il vice-commissario di polizia, Devesh Kumar Mahla.Questo ennesimo incidente ha profondamente rammaricato il capo dello stato Arvind Kejriwal, che si è rivolto a Twitter per annunciare che avrebbe visitato personalmente le famiglie in lutto."Ho saputo della triste notizia al mattino presto. Andrò sul posto e incontrerò personalmente le persone colpite", ha detto Kejriwal su una piattaforma di micro-blogging in lingua hindi.

