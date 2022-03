https://it.sputniknews.com/20220312/incendio-a-roma-colonna-di-fumo-nero-visibile-da-diversi-quartieri---video-15562128.html

Incendio a Roma, colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri - Video

In fiamme un deposito di bancali e cassette in un'area privata. Il rogo è stato domato da quattro squadre vigili del fuoco. 12.03.2022, Sputnik Italia

Una densa colonna di fumo nera si è sollevata per decine di metri sabato mattina a Roma, a causa di un incendio divampato in un deposito di bancali e cassette di plastica in legno in un'area privata.In pochi minuti il rogo si è alimentato, dando vita alla nube di fumo visibile dall'Eur a Fiumicino e da molti punti del raccordo. L'allarme è scattato stamattina alle 10:30, quando al numero unico emergenze sono arrivate a raffica le segnalazioni dei cittadini.I vigili del fuoco si sono recati tempestivamente sul luogo, al civico 50 di via Aristide Faccioli, e hanno proceduto per circoscrivere le fiamme.Sul posto anche la polizia locale e la polizia di Stato. Giunta anche un'ambulanza per soccorrere alcuni dipendenti rimasti lievemente feriti nel tentativo si spegnere l'incendio, riportando bruciature e intossicazione. Per nessuno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale.Il rogo sarebbe partito da un camion all'interno dell'area privata, secondo le prime informazioni.I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno effettuato la messa in sicurezza dell'area.

