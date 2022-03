https://it.sputniknews.com/20220312/drone-precipitato-a-zagabria-premier-plenkovic-chiara-minaccia-per-tutti-i-paesi-della-nato-15562926.html

Drone precipitato a Zagabria, premier Plenkovic: chiara minaccia per tutti i paesi della NATO

La caduta di un drone di fabbricazione sovietica giovedì sera a Zagabria è stata una chiara minaccia per tutti i paesi membri della NATO, ha affermato il primo... 12.03.2022, Sputnik Italia

Il velivolo è precipitato giovedì sera nella zona verde di uno dei quartieri della capitale della Croazia, si è sentita un'esplosione ed è rimasto un cratere, l'area è stata transennata.La polizia ha trovato due paracadute nelle vicinanze. Sabato, Plenkovic, insieme a membri del governo e i capi delle forze dell'ordine, ha ispezionato il luogo della caduta del drone, prima dei lavori di raccolta dei resti del velivolo.Plenkovic ha ricordato di essersi rivolto, venerdì, ufficialmente ai leader dei Paesi UE, ai capi del Consiglio UE Charles Michel, della Commissione Europea Ursula von der Leyen, della diplomazia UE Josep Borrell e al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg."Li ho informati di questo incidente, sottolineando che qualcosa di simile potrebbe accadere in un'altra città, non per forza la principale, di qualsiasi stato della NATO o dell'UE. In teoria, sarebbe potuta essere Budapest o Lubiana, Bratislava, e così via. Ora è importante rafforzare la cooperazione, in modo che tutti i paesi possano essere informati in tempo su questo. Se sia stato accidentale o intenzionale, al momento non lo sappiamo", ha precisato il premier.Il premier croato ha affermato che le autorità ungheresi non hanno reagito per 40 minuti al volo del drone nel loro spazio aereo, ma "questa è una domanda di Budapest". Plenkovic ha precisato che, al momento della caduta del drone e dopo, stava lavorando sulla dichiarazione finale al vertice informale dell'UE in Francia insieme al primo ministro ungherese Viktor Orban, ed entrambi erano nella stanza senza cellulari, "poi i telefoni ci sono stati restituiti e l'abbiamo scoperto".Considerate le circostanze, intorno alle 21:00 di venerdì, il primo ministro croato ha dichiarato necessario modernizzare la difesa aerea del Paese, acquisire sistemi di difesa aerea a corto raggio entro il 2023-2025. In precedenza, Zagabria aveva acquistato uno squadrone di 12 aerei francesi Rafale per 1,2 miliardi di euro, tasse incluse.

