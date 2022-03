https://it.sputniknews.com/20220312/cina-nuovo-picco-di-contagi-a-changchun-le-autorita-impongono-il-lockdown-15563415.html

Cina, nuovo picco di contagi a Changchun: le autorità impongono il lockdown

Cina, nuovo picco di contagi a Changchun: le autorità impongono il lockdown

A seguito dell'incremento di contagi nel nord-est del Paese, le autorità cinesi hanno deciso di imporre un lockdown a tutti i 9 milioni di abitanti della città... 12.03.2022, Sputnik Italia

In Cina, nel nord-est del Paese, è di nuovo picco di contagi. Le autorità hanno così deciso di effettuare un nuovo lockdown nella città di Changchun.Tutti i viaggi non essenziali sono vietati. Una sola persona per nucleo familiare può recarsi fuori casa per effettuare la spesa, ma solo una volta ogni 2 giorni. Spesa che sarà limitata ai soli beni "di prima necessità".Le autorità hanno imposto tre cicli di tamponi a tutti i cittadini, mentre è scattato l'obbligo di lavoro a distanza per i dipendenti pubblici.La Cina registra oggi, a livello nazionale, 397 casi di contagi giornalieri accertati; 98 proprio nella provincia della città di Changchun, a cui vanno aggiunti 814 casi accertati di pazienti asintomatici.I casi in totale superano quindi il migliaio, quando il Paese non registrava tali numeri da ben due anni.Alla luce dei nuovi casi, ma anche dell'andamento generale della curva epidemica, il governo centrale ha promesso l'attuazione di una politica di prevenzione "più mirata", in linea con i recenti sviluppi, stando alle parole del primo ministro Li Keqiang, riportate da AGI:Le autorità hanno anche affermato che chiuderanno tutte le scuole primarie, medie e superiori da domani e che gli studenti dovranno passare alle lezioni online fino a nuovo avviso.

