Caro Energia, Cingolani: "L'aumento dei carburanti è una truffa ai cittadini"

Il ministro della Transizione Ecologia lancia l'allarme sulla speculazione: "Non esiste una motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata... 12.03.2022, Sputnik Italia

L'aumento vertiginoso di diesel e benzina registrato negli ultimi giorni è "ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi" che vengono addebitati alla situazione in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, parlando a Sky Tg24."Tetto al prezzo del gas"Cingolani fa eco alle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che da Versailles aveva parlato della possibilità di introdurre un tetto al prezzo del gas.Diversificazione delle fonti"L'Italia sta pagando per non aver diversificato la produzione energetica", a differenza degli altri paesi UE che "non si sono fermati come noi a gas e a poche rinnovabili", spiega Cingolani.Mentre l'Europa lavora al pacchetto Repower EU, "dobbiamo diversificare e recuperare rapidamente il terreno perduto. Dopodiché - osserva - serve una misura drastica".NucleareSecondo Cingolani, non avrebbe senso adesso passare al nucleare, perché "ci vorrebbero anni". Quello che "possiamo fare è andare al massimo sul nostro gas che possiamo vendere alle piccole e medie imprese energivore a un prezzo controllato. Per lo stesso motivo adesso non avrebbe senso costruire centrali nucleari. Quello che non dobbiamo fare è perdere il treno delle nuove tecnologie. Dobbiamo accelerare le sorgenti rinnovabili", conclude.

