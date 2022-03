https://it.sputniknews.com/20220311/zagabria-oggetto-misterioso-cade-dal-cielo-e-causa-unesplosione-15542412.html

Zagabria, oggetto misterioso cade dal cielo e causa un'esplosione

Zagabria, oggetto misterioso cade dal cielo e causa un'esplosione

Nessuna vittima a seguito dell'episodio. La polizia ha rinvenuto due paracadute nelle immediate vicinanze del sito dell'incidente. 11.03.2022, Sputnik Italia

Esplosione venerdì a Zagabria, dopo che un oggetto non identificato è caduto dal cielo in una zona della capitale croata, ha affermato il ministero dell'Interno del Paese.Nessuno è rimasto ferito a seguito dell'esplosione, che ha danneggiato diverse auto nelle vicinanze, ha detto la polizia, aggiungendo che il luogo dell'incidente è attualmente isolato.Il presidente croato, Zoran Milanovic, ritiene che il drone caduto a Zagabria nella notte tra giovedì e venerdì sia giunto dal territorio dell'Ucraina.Il drone, secondo la NATO e gli organi croati, non ha rappresentato un pericolo per il Paese, è entrato nello spazio aereo alle 22:57 dal lato dell'Ungheria, è rimasto nello spazio aereo per 7 minuti e si è mosso alla velocità di 700 km all'ora, ha riferito il ministro della Difesa, Mario Banozic. Il ministero della Difesa non ha per ora confermato l'appartenenza e il punto di partenza dell'apparato.

