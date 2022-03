https://it.sputniknews.com/20220311/vertice-di-versailles-draghi-introdurre-un-tetto-al-prezzo-del-gas-15548031.html

Vertice di Versailles, Draghi: "Introdurre un tetto al prezzo del gas"

Vertice di Versailles, Draghi: "Introdurre un tetto al prezzo del gas"

Le ipotesi al vaglio dei leader Ue: tetto ai prezzi del gas, tassazione agli extraprofitti delle società elettriche, separare il prezzo dell'energia elettrica... 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T16:40+0100

2022-03-11T16:40+0100

2022-03-11T16:40+0100

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/14567403_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6fcbaa3b3c18ddde3dd657c449228310.jpg

Il premier italiano Mario Draghi mostra soddisfazione in conferenza stampa per gli esiti del vertice dei leader Ue, riuniti a Versailles per trovare misure necessarie a contrastare gli effetti della crisi ucraina. Crisi energeticaSi valuta l'opzione di introdurre un tetto ai prezzi del gas per fa fronte ai rincari dell'energia aggravati dalle tensioni con la Russia. La Commissione raccoglierà i vari pareri e presenterà una proposta al prossimo consiglio europeo. Un'altra ipotesi a cui si lavora è quella di tassare gli extraprofitti delle società elettriche, un provvedimento da circa 200 miliardi. Un altro tema è quello di staccare il prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dal mercato del gas. La risposta alla crisi energetica sarà "la diversificazione nei confronti di altri fornitori di gas e la sostituzione di fonti fossili con rinnovabili", l'unica strada "su cui contare" nel lungo periodo. Crisi alimentareDraghi prospetta di importare da Stati Uniti, Canada e Argentina per far fronte alla crisi agroalimentare esplosa a per la situazione in Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia. Sanzioni"Più pesanti sono le sanzioni per la Russia, minore è il rischio che il conflitto si allarghi”, ha detto il premier, precisando che "le sanzioni possono diventare più pesanti", con un conseguente impatto "sulle famiglie in termini di potere d'acquisto e sulle imprese per la competitività e per il mantenimento della produzione".Difesa europeaDraghi rilancia la proposta di un esercito europeo da affiancare alla Nato per "costruire una strategia di difesa europea, la nostra sicurezza europea e transatlantica è irrinunciabile. Serve una difesa europea che si affianchi con complementarietà alla Nato".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue