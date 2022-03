https://it.sputniknews.com/20220311/vacanze-piu-care-per-linflazione-fino-al-40-per-lettino-e-ombrellone-15550057.html

Vacanze più care per l’inflazione: fino al +40% per lettino e ombrellone

Vacanze più care per l’inflazione: fino al +40% per lettino e ombrellone

A causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime che ha comportato un effetto a catena. Le prime stime sono della Cooperativa bagnini Rimini Nord e di... 11.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-11T22:40+0100

2022-03-11T22:40+0100

2022-03-11T22:40+0100

spiaggia

italia

inflazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/924/13/9241311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9afd6be69c84d91febb1f103f5396d4b.jpg

In Romagna si fanno già i conti per la prossima estate, su cui peserà il costo in crescita esponenziale delle materie prime con le sue ricadute.A dare una prima stima sugli aumenti, anche in spiaggia, è la Cooperativa bagnini Rimini Nord.L’aumento del costo dell'energia e delle materie prime ha toccato anche il comparto balneare per questo sarà necessario rivedere i listini, anche per ombrelloni e lettini.“Abbiamo subito degli aumenti strepitosi” dei prodotti, a partire dai lettini, ha dichiarato a La Stampa il presidente della Cooperativa Giorgio Mussoni.Inoltre, sull’estate 2022 peserà l’inflazione, che è tornata a galoppare e che ha già rosicchiato la ripresa del Pil dello scorso anno.

https://it.sputniknews.com/20220309/linflazione-annulla-la-crescita-post-pandemia-due-milioni-di-famiglie-in-poverta-15512663.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

spiaggia, italia, inflazione