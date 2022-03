https://it.sputniknews.com/20220311/ungheria-orban-lue-non-imporra-sanzioni-al-settore-petrolifero-e-del-gas-russo-15538088.html

L'UE non imporrà sanzioni al settore petrolifero e del gas russo - Orban

L'UE non imporrà sanzioni al settore petrolifero e del gas russo - Orban

Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha affermato che l'UE non imporrà sanzioni contro la Russia che colpiscano i settori del petrolio e del gas. 11.03.2022, Sputnik Italia

"Abbiamo risolto la questione più importante a nostro favore: non ci saranno sanzioni legate al settore petrolifero e del gas, ovvero l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria sarà assicurato in futuro", ha affermato Orban dopo l'incontro dei leader dell'UE a Versailles, come citato dal portale hirado.hu.I paesi occidentali, in connessione con l'operazione speciale per smilitarizzare l'Ucraina, hanno introdotto nuove sanzioni anti-russe, le ennesime dal 2014.Come aveva affermato in precedenza l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, le sanzioni occidentali sono molto gravi, ma la Russia si stava preparando in anticipo.

