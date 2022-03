https://it.sputniknews.com/20220311/ucraina-varsavia-e-cracovia-non-possono-accogliere-piu-profughi-15551198.html

Ucraina, Varsavia e Cracovia non possono accogliere più profughi

Varsavia e Cracovia sono stracolme di profughi dall'Ucraina e non possono accoglierne di più, scrive il giornale Rzeczpospolita. 11.03.2022, Sputnik Italia

Secondo gli ultimi dati, dal 24 febbraio ​​in Polonia sono arrivati oltre 1,5 milioni di rifugiati dall'Ucraina.Secondo un rappresentante dell'amministrazione della città, "questo è un grosso problema organizzativo per la città: 1500 rifugiati sono già negli ospedali, 2000 bambini rifugiati sono stati ammessi a scuole e asili".Allo stesso tempo, il sindaco della città, Rafal Trzaskowski, ritiene che le maggiori criticità debbano ancora arrivare. La maggior parte dei rifugiati si trova alla stazione ferroviaria centrale di Varsavia dove prestano servizio diversi volontari che aiutano gli ucraini nell'acquisto dei biglietti, nella traduzione e forniscono assistenza medica.Una situazione simile si sta verificando a Cracovia. In due settimane a Cracovia sono arrivati 80-100 mila ucraini. Sono stati alloggiati in varie sale, alberghi, alcuni hanno trovato rifugio da parenti che lavorano nella città.Il primo cittadino ha fatto notare che per aiutare i rifugiati la città ha stanziato 14 milioni di zloty (3,2 milioni di dollari) dalla riserva destinata alle misure anti-crisi, con un budget annuale di questo fondo che ammonta a 19 milioni di zloty (4,3 milioni di dollari).

