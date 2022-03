https://it.sputniknews.com/20220311/ucraina-un-altro-boeing-dellaeronautica-militare-in-volo-per-la-polonia-15546062.html

Ucraina, un altro Boeing dell'Aeronautica militare in volo per la Polonia

Ucraina, un altro Boeing dell'Aeronautica militare in volo per la Polonia

2022-03-11 - Non è conosciuta la natura dei rifornimenti che il volo militare sta consegnando alle forze ucraine.

Un Boeing KC-767A (MM62228) dell'Aeronautica Militare Italiana è decollato questa mattina alle 10:43 dall'aeroporto militare di Pratica di Mare per la Polonia.L'aereo è diretto all'aeroporto di Rzeszow Jasionka e trasporta rifornimenti per l'Ucraina. Non è nota la natura degli aiuti. Lo riferisce il sito di tracciamento aereo Itamil Radar.Nei giorni scorsi sono stati forniti alcuni presidi sanitari, ma l'Italia ha approvato anche l'invio di armi in Ucraina.Il trasporto aereo tra l'Italia e la Polonia è operato con KC-767A e C-130J in partenza dalle basi aeree di Pisa o Pratica di Mare.Di nuovo droni americani verso l'UcrainaNel frattempo, riprendono le missioni Forte per l'Ucraina dalla base NAS di Sigonella, in Sicilia. Stamane, alle 11:40, è decollato un drone Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk dell'USAF, per una missione di sorveglianza e pattugliamento sul territorio ucraino.Le missioni ISR erano state temporaneamente sospese all'inizio dell'escalation militare in Ucraina, per riprendere alcuni giorni fa. Coprono le aree della Polonia e del Mar nero.Le missioni ISRLe missioni ISR sono sorvoli di pattugliamento, monitoraggio e intelligence, effettuate dai velivoli militari USA e Nato, finalizzate a registrare le attività militari dei paesi che il Pentagono considera "rivali".Dalla base militare di Sigonella, in Sicilia, al centro del Mediterraneo, è possibile il controllo del confine orientale dell'Europa con la Russia, sino all'area mediorientale di Siria, Libano e Iran.​Nelle missioni Isr non sono coinvolti soltanto gli aerei drone, ma spesso vengono impiegati P-8A Poseidon della flotta aerea militare USA e altri tipi di velivolo.

