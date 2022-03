https://it.sputniknews.com/20220311/ucraina-scholz-no-a-stop-importazioni-energia-in-europa-15548744.html

Ucraina, Scholz: "No a stop importazioni energia in Europa"

Ucraina, Scholz: "No a stop importazioni energia in Europa"

L'Europa non fermerà le importazioni ma deve puntare all'indipendenza energetica dalla Russia. Intesa fra i leader europei sulle sanzioni. 11.03.2022, Sputnik Italia

"Non fermeremo le importazioni che abbiamo nel campo dell'energia in Europa, ma quello che faremo è uscire da questa dipendenza". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla stampa, a margine del vertice UE di Versailles. Da parte di Berlino "è una decisione consapevole, giustificata e comprensibile". Tra i leader europei c'è "unità" sulle sanzioni alla Russia, ma "l'Europa non può prendere le stesse misure" di Usa e Canada, sottolinea Scholz. L'Ue intende "spingere su sanzioni che hanno un impatto diretto sulle opportunità di sviluppo economico della Russia, incluse quelle finanziarie".

